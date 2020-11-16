В ФБР пообещали продолжить активно противодействовать "преступной деятельности Китая"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США продолжит активно противодействовать "преступной деятельности" со стороны Китая. Соответствующее заявление сделал директор этого американского ведомства Кристофер Рей, добавив, что возглавляемое им бюро примерно каждые десять часов открывает новое расследование, так или иначе связанное с КНР.

"Кража Коммунистической партией Китая конфиденциальной информации и технологий - это не слухи или беспочвенные обвинения. Это вполне реально, и это скоординированная кампания со стороны китайского правительства", - утверждает Рей, слова которого приводятся в распространенном в понедельник пресс-релизе Минюста США. "ФБР открывает новое связанное с КНР контрразведывательное дело почти каждые десять часов, и мы продолжим наши активные усилия по противодействию преступной деятельности Китая", - добавил глава бюро.

Это заявление он сделал по случаю двухлетия с момента запуска Минюстом специальной "китайской инициативы", которая, в частности, направлена на акцентирование внимания на "расследованиях и преследовании случаев кражи коммерческих тайн и экономического шпионажа".

Как отмечается в пресс-релизе Минюста, за два года в рамках инициативы американские власти предъявили обвинения по пяти делам, связанным с экономическим шпионажем, "в которых кража коммерческой тайны должна была принести пользу правительству КНР". "В целом с момента запуска инициативы мы предъявили обвинения по более чем десяти делам, в которых кража коммерческих секретов имела какую-либо предполагаемую связь с Китаем, за последний год мы добились признания вины тремя ответчиками по этим делам", - добавили в Минюсте.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете с 11 января 2021 года американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. По утверждению американского лидера, "КНР все больше использует американский капитал для получения ресурсов и создания возможностей для разработки и модернизации своих военного, разведывательного и других связанных с безопасностью аппаратов". МИД Китая осудил этот указ. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, правительство США "злоупотребляет властью для оказания давления на китайские компании, что серьезно нарушает принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, серьезно подрывает деловое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами".