ХАМАС и ФАТХ проводят в Каире прямые переговоры об окончательном примирении

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Делегации палестинских движений ХАМАС и ФАТХ начали в понедельник в Каире при египетском посредничестве прямые переговоры с целью преодоления многолетнего раскола и достижения окончательного примирения. Об этом сообщил ТАСС египетский дипломатический источник.

"В рамках продолжающихся усилий Египта по прекращению палестинского раскола делегации движений ФАТХ и ХАМАС находятся в Каире с тем, чтобы договориться об окончательном примирении, а также согласовать со всеми палестинскими фракциями вопросы, касающиеся проведения выборов в законодательный совет (парламент), затем президентских выборов и избрания Национального совета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, делегацию ФАТХ возглавляет исполнительный секретарь Центрального комитета движения Джибриль Раджуб, а эмиссары ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро движения Салехом аль-Арури представлены членами руководства как из контролируемого им сектора Газа, так и из-за рубежа. "Подготовка к прямым переговорам велась с конца сентября, когда Каир сначала посетили представители ФАТХ, а затем и политбюро ХАМАС, - указал источник. - Мы надеемся достичь консенсуса между палестинцами, но самое главное - реализовать его на местах, положить конец состоянию раскола и объединить их ряды в ответ на попытки отодвинуть палестинский вопрос на задний план".

После силового захвата ХАМАС сектора в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколота на две части - на Газу под руководством исламистов и Западный берег во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса. С тех пор отношения между враждующими фракциями оставались крайне напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет так и не принесли ощутимых результатов.

Призывы к межпалестинскому единству вновь активно зазвучали после предложенной президентом США Дональдом Трампом вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в начале 2020 года так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования. Палестинские фракции посчитали его прелюдией к ликвидации палестинского вопроса.