Глава МИД Кипра опасается, что Турция может аннексировать север острова к 2023 году

НИКОСИЯ, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис опасается, что Турция под руководством нынешнего президента Тайипа Эрдогана может насильственно присоединить северную часть острова к 2023 году, если к тому времени решение кипрской проблемы так и не будет достигнуто. Об этом, как информирует на своем сайте газета Cyprus Mail, глава МИД заявил в понедельник в парламенте во время представления бюджета внешнеполитического ведомства на будущий год.

Во время встречи в комитете по финансам Палаты представителей Христодулидис, сославшись на оценки международного сообщества, "выразил личную обеспокоенность тем, что существует риск аннексии [кипрского] севера Турцией, если не будет найдено решение к 2023 году, когда Анкара отмечает 100-летнюю годовщину основания Турецкой Республики", сообщает издание.

"К сожалению, оккупированные районы [Кипра], районы на севере Сирии, районы на севере Ирака - все это потенциальные цели для господина Эрдогана, и это должно нас волновать, и, конечно же, мы обеспокоены", - сказал глава МИД, обращаясь к парламентариям.

По словам Христодулидиса, продолжаются "беспрецедентные провокации со стороны Турции" по всему Восточносредиземноморскому региону, в том числе на Кипре. Как заметил министр опять же со ссылкой на "оценки международного сообщества", произошло это "из-за неоосманского подхода Эрдогана" к решению международных проблем в свете предстоящего 100-летия основания современного турецкого государства, попыток Анкары встать во главе мусульманского мира, а также отвлечь внимание своих граждан от экономического кризиса, с которым сталкивается Турция.

Визит Эрдогана на север Кипра

15 ноября Эрдоган совершил визит в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме Анкары, не признает ни одно другое государство планеты. Он принял участие в церемонии празднования 37-й годовщины провозглашения независимости ТРСК и посетил бывший курортный район Фамагусты - Варошу, которую именуют "городом призраком" в связи с тем, что она остается заброшенной с 1974 года.

Вароша расположена в буферной зоне острова, но при этом в минувшем октябре была открыта турко-кипрскими властями при поддержке Анкары для всеобщего доступа с территории ТРСК, хотя в резолюциях СБ ООН и сказано, что эта часть Фамагусты должна оставаться нетронутой до тех пор, пока туда не вернутся изгнанные из нее в 1974 году греко-кипрские собственники.

Канцелярия президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса назвала присутствие президента Турции на празднованиях очередной годовщины "провозглашения псевдогосударства", а также его визит в Варошу "беспрецедентным вызовом", полностью противоречащим резолюциям СБ ООН №550 и №789. По мнению Никосии, эти действия Эрдогана "подрывают усилия генерального секретаря ООН" Антониу Гутерриша по созыву неформальной пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.