Генсек ООН решил назначить Николая Младенова новым спецпосланником по Ливии

ООН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Совбезу назначить спецкоординатора по ближневосточному урегулированию Николая Младенова на должность своего спецпосланника по Ливии и главой Миссии ООН по содействию в Ливии (МООНПЛ). Об этом говорится в письме генсека ООН председателю Совета Безопасности, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Информирую вас о намерении назначить представителя Болгарии Николая Младенова моим специальным посланником по Ливии и главой МООНПЛ", - говорится в документе.

Председатель Совета Безопасности в своем письме странам - членам СБ предложил подготовить ответ на предложение генсека к понедельнику, 23 ноября. Источники ТАСС сообщают, что у членов Совета нет возражений относительно кандидатуры Младенова.

Предыдущий спецпредставитель генсека в Ливии Гасан Саламе ушел со своего поста в марте текущего года. Уже более восьми месяцев эта позиция оставалась вакантной из-за разногласий в Совете Безопасности. Его обязанности исполняла заместитель главы МООНПЛ Стефани Уильямс. В сентябре СБ ООН решил, что должность спецпредставителя ООН в Ливии будет заменена на должность специального посланника генсека.

Новые спецпосланники назначаются генсеком ООН, но только после единогласного одобрения кандидатуры Советом Безопасности. Большинство членов Совбеза на заседании в среду призвали более не медлить с назначением нового переговорщика по Ливии.