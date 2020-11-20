Лидеры АТЭС приняли итоговый документ саммита о развитии региона на ближайшие 20 лет

СИНГАПУР, 20 ноября. /ТАСС/. Лидеры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приняли документ, определяющий развитие региона на ближайшие 20 лет. Об этом объявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин по итогам завершившегося в пятницу саммита лидеров экономик, который впервые в истории проходил в режиме видеоконференции.
"Мы представляем регион в качестве открытого, динамичного, устойчивого и мирного сообщества к 2040 году", - говорится в документе. "Для реализации нашего видения будут учитываться основные экономические факторы, в том числе развитие торговли и инвестиций, использование цифровых технологий, а также обеспечение устойчивого, сбалансированного, инклюзивного роста", - указывается в плане, получившем название "Видение Путраджайи 2040".
"Стороны намерены работать для обеспечения свободной, открытой справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Кроме того, подтверждается поддержка правил Всемирной торговой организации", - отмечается в документе. Помимо этого, план предусматривает "создание благоприятной среды для поддержки цифровой экономики и инноваций, проведение структурных реформ и соответствующей политики для продвижения инноваций".
Борьба с коронавирусом
Государства - участники форума АТЭС заявили о намерении сотрудничать в разработке, производстве и распространении вакцин от коронавируса и другой медицинской продукции первой необходимости, говорится в декларации, принятой по итогам саммита АТЭС.
"Мы признаем необходимость конструктивного сотрудничества по COVID-19 в сфере научных исследований и разработок, производстве и распространении диагностирующих тестов, медицинской продукции и услуг первой необходимости, терапевтических препаратов и вакцин", - сказано в документе.
"Подчеркиваем важность содействия обеспечению доступа к безопасным, качественным, эффективным и доступным по цене вакцинам и другим медицинским контрмерам, которые жизненно необходимы для здоровья и благосостояния людей, и одновременно будем наращивать инновации. Признаем, что расширение иммунизации против COVID-19 играет критически важную роль для того, чтобы положить конец пандемии", - подчеркивается в декларации саммита.
Развитие торговли
Страны и территории АТЭС намерены оказывать содействие для перехода к более чистой энергетике в рамках устойчивого восстановления экономики, говорится в итоговой декларации. "Мы будем сотрудничать, чтобы повысить энергетическую стабильность и безопасность, используя при этом самые разнообразные виды топлива и технологии для поддержки устойчивого экономического роста и содействия переходу к более чистой энергии в рамках устойчивого и всеобъемлющего восстановления экономики", - говорится в документе.
Участники АТЭС считают необходимым обеспечить соответствие торговых мер, принимаемых в условиях пандемии коронавируса, нормам Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в итоговой декларации. "Мы воодушевлены реализацией мер, которые способствуют развитию торговли, и призываем экономики обеспечить соответствие чрезвычайных торговых мер, направленных на борьбу с COVID-19, правилам ВТО", - отмечается в документе.
Изменения климата
Лидеры стран АТЭС также условились поддерживать глобальные усилия по борьбе с изменениями климата, стихийными бедствиями, а также повышать эффективность подготовки к чрезвычайным ситуациям.
Основной темой всех заседаний по линии АТЭС, которую озвучила Малайзия на правах председателя в нынешнем году, стала "оптимизация человеческого потенциала на пути к всеобщему процветанию: повороты, приоритеты и прогресс". При этом основное внимание уделяется трем сферам: улучшению торговли и инвестиций, вовлечению в экономические процессы путем цифровизации и применении технологий, а также продвижению инновационной устойчивости.
В состав АТЭС входят 19 стран и территорий. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".