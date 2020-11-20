Лидеры АТЭС приняли итоговый документ саммита о развитии региона на ближайшие 20 лет

Страны - участницы АТЭС заявили, в частности, о намерении сотрудничать в разработке, производстве и распространении вакцин от коронавируса

СИНГАПУР, 20 ноября. /ТАСС/. Лидеры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приняли документ, определяющий развитие региона на ближайшие 20 лет. Об этом объявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин по итогам завершившегося в пятницу саммита лидеров экономик, который впервые в истории проходил в режиме видеоконференции.

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"Мы представляем регион в качестве открытого, динамичного, устойчивого и мирного сообщества к 2040 году", - говорится в документе. "Для реализации нашего видения будут учитываться основные экономические факторы, в том числе развитие торговли и инвестиций, использование цифровых технологий, а также обеспечение устойчивого, сбалансированного, инклюзивного роста", - указывается в плане, получившем название "Видение Путраджайи 2040". "Стороны намерены работать для обеспечения свободной, открытой справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Кроме того, подтверждается поддержка правил Всемирной торговой организации", - отмечается в документе. Помимо этого, план предусматривает "создание благоприятной среды для поддержки цифровой экономики и инноваций, проведение структурных реформ и соответствующей политики для продвижения инноваций". Борьба с коронавирусом Государства - участники форума АТЭС заявили о намерении сотрудничать в разработке, производстве и распространении вакцин от коронавируса и другой медицинской продукции первой необходимости, говорится в декларации, принятой по итогам саммита АТЭС. "Мы признаем необходимость конструктивного сотрудничества по COVID-19 в сфере научных исследований и разработок, производстве и распространении диагностирующих тестов, медицинской продукции и услуг первой необходимости, терапевтических препаратов и вакцин", - сказано в документе.

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