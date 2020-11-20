В Приднестровье завершилась регистрация кандидатов для участия в парламентских выборах

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Регистрация кандидатов для участия в единых выборах в Верховный совет (парламент) непризнанного Приднестровья и местные органы власти, которые пройдут 29 ноября, завершилась. Как сообщает в пятницу Центральная избирательная комиссия, на 33 депутатских мандата претендуют 45 человек.

"Из числа зарегистрированных кандидатов 32 являются действующими депутатами", - отмечается в сообщении. Нынешний парламент контролирует крупнейшая в регионе партия "Обновление". Жителям Приднестровья также предстоит избрать больше 1 тыс. депутатов местных советов.

К этим выборам будут открыты 256 избирательных участков. Сотрудники МВД, Минздрава и иных ведомств, задействованных в день выборов, смогут проголосовать досрочно 24 ноября.

Эпидемическая ситуация в регионе остается напряженной. На этой неделе власти Приднестровья приняли решение перевести на удаленный режим работы некоторые категории госслужащих. Остается закрытой граница для иностранцев, а также для жителей Молдавии. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в общественных местах обязательно ношение медицинских масок.