Оппозиция в Раде упрекнула Зеленского в потворстве националистам

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в поддержке ультраправых радикалов и нежелании справедливо наказывать виновных в вооруженном нападении на ее сторонников летом этого года.

"Киевский районный суд Харькова рассматривал дело представителей "Национального корпуса" и "Азова", совершивших 27 августа на трассе Киев - Харьков вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты - За жизнь". Решение суда, принятое с подачи органов прокуратуры и МВД, свидетельствует об окончательном сращивании власти Зеленского с национал-радикалами, нежелании защищать конституционный порядок и отстаивать справедливость, а также об использовании инструментов политического террора", - говорится в комментарии партии по поводу решения суда отпустить обвиняемых под домашний арест.

В оппозиции выразили возмущение тем, что прокуратура переквалифицировала дело в "банальное хулиганство". При этом в партии считают, что действия нападавших носили террористический характер.

Группа националистов 27 августа на трассе в Харьковской области заблокировала и обстреляла автобус с 22 представителями организации "Патриоты - За жизнь". Нападавшие стреляли по пассажирам автобуса из травматического оружия, бросали в них камни, а также избили несколько человек. В больницу с травмами попали четверо пострадавших. Через час после инцидента полицейские задержали 14 подозреваемых, а на следующий день - еще двух. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Гражданское движение "Патриоты - За жизнь" создано в июне этого года как подразделение партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его возглавил депутат Рады Илья Кива. На учредительном собрании он объявил, что организация ставит целью противостояние "хаосу, аморальности и беспределу" на Украине.