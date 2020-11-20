Власти Джорджии признали, что по ошибке сообщили о сертификации итогов выборов

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Джорджии ошибочно заявили в пятницу о сертификации итогов выборов в этом штате. Об этом, как сообщает газета The New York Times , заявила помощница вице-губернатора штата Джордан Фукс.

"Один из наших сотрудников по ошибке выслал неверный пресс-релиз", - приводит ее слова издание. Фукс подчеркнул, что власти произведут сертификацию итогов выборов в намеченный для этого период времени, который истекает в 17:00 по местному времени (01:00 субботы мск).

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на распространенное заявление вице-губернатора Джорджии Брэда Раффенспергера сообщила, что власти штата сертифицировали результаты голосования на президентских выборах в США. На сайте вице-губернатора этот документ размещен не был. В четверг Раффенспергер опубликовал на сайте данные по итогам пересчета голосов, поданных на президентских выборах в штате Джорджия. Республиканец Дональд Трамп набрал 2 462 857 голосов, Байден - 2 475 141. Преимущество демократа составило 12 284 голоса.

В первые дни после выборов в Джорджии (16 голосов выборщиков) лидировал Трамп, однако по мере обработки бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, а 6 ноября демократ вырвался вперед. По данным избиркома штата, Байден опережал Трампа на 0,3% голосов. Столь малый разрыв потребовал пересчета.