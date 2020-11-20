Трамп заявил, что крупные фармацевтические компании добивались его поражения на выборах

"Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании, которую я выиграл, кстати говоря. Мы это еще выясним. Я получил почти 74 млн голосов. Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас", - сказал американский лидер.

В частности, по его мнению, компания Pfizer специально не стала до выборов делать объявление об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса, поскольку это увеличило бы шансы республиканца на победу. "Pfizer и другие ушли далеко вперед в том, что касается создания вакцины. И у нас не было бы вакцины, если бы не я, и если бы я не оставался еще на четыре года. Потому что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) никогда бы не смогло сделать то, что они сделали, то, что я заставил их сделать. Так что Pfizer и другие даже решили не проводить оценку результатов испытания своих вакцин, то есть, другими словами, не говорить, что у них есть вакцина, дожидаясь того момента, когда пройдут выборы", - заявил Трамп, подчеркнув, что фармацевтическим компаниям, по его мнению, не нравится то, что он проводит политику снижения цен на лекарства. "Они решили задержать это из-за того, что я делаю. И меня на самом деле это устраивает, потому что, честно говоря, то, что я делаю, слишком важно. Не знаю, оценит ли это кто-нибудь", - добавил президент.

По его словам, если об успешных испытаниях вакцины было бы объявлено раньше, это могло бы повлиять на конечные результаты и принести ему дополнительные голоса. "Это, возможно, сказалось бы на результатах. Кто знает, может быть, и не сказалось бы. Я уверен, что демократы нашли бы еще где-нибудь бюллетени", - отметил он, вновь намекнув на фальсификации со стороны его политических противников.

Компании BioNTech и Pfizer опубликовали 9 ноября промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом после применения их вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.