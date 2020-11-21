В Вашингтоне прошел первый раунд экономического диалога между США и Тайванем

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Первый раунд диалога между США и Тайванем, посвященного партнерству в области экономического процветания, прошел в пятницу в американской столице. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Тесные отношения между Соединенными Штатами и Тайванем уходят корнями в нашу приверженность защите свободы и продвижению демократических ценностей. Наше партнерство строится на экономических инвестициях и тесных связях между нашими народами, и мы разделяем видение мира, которое включает в себя верховенство права, транспарентность, взаимную выгоду, процветание, защиту прав человека и безопасность для всех", - утверждали в американском внешнеполитическом ведомстве.

По его версии, прошедший в Вашингтоне первый раунд диалога "предоставил возможность продолжить работу в существующих областях экономического сотрудничества, а также наладить новые экономические связи между Соединенными Штатами и Тайванем".

Во время встречи обсуждалась американская инициатива, в рамках которой Вашингтон препятствует участию Китая в формировании инфраструктуры телекоммуникационных сетей пятого поколения 5G, а также цепочки поставок, сотрудничество в области развития экологически чистой инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и др.

Обе стороны заявили о своем намерении заключить соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере. Как полагают в Госдепе, "будущие раунды диалога помогут укрепить экономические отношения между США и Тайванем".

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Отношения с США

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.

В последние месяцы Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге активизировал контакты с Тайбэем. С 9 по 12 августа на Тайване побывал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты китайских властей.

С 17 по 19 сентября Тайбэй посетил заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста и энергетической безопасности, а также охраны окружающей среды Кит Крак. Поводом для его визита, который окрестили "эпохальным", стало участие в церемонии в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе. В дни пребывания американского дипломата Народно-освободительная армия Китая демонстративно провела военные маневры в зоне Тайваньского пролива.