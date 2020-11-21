В США считают, что для достижения целей "майдана" Киев должен бороться с коррупцией

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. США поддерживают Украину, ориентированную на Запад, и заявленные в ходе так называемого "евромайдана" в 2014 году идеи. Киеву для их реализации необходимо усилить борьбу с коррупцией, а также быть свободным от вмешательства со стороны России, заявила в субботу временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

"Что нужно сделать, чтобы осуществить цели Революции достоинства ("майдана" - прим. ТАСС)? Главным среди таких усилий является укрепление институций, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, которые подкупают судей, народных депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу. Пока от этих людей, которые заботятся только о собственных интересах, не будут требовать придерживаться тех же самых правил, что и от обычных граждан, мечты "евромайдана" не осуществятся", - заявила она в видеообращении, которое распространило посольство США на Украине по случаю отмечаемого Киевом Дня достоинства и свободы в седьмую годовщину событий на киевском "майдане".

В обращении Квин традиционно не обошлось и без антироссийских выпадов. По ее словам, для достижения целей "майдана" "Украина также должна быть свободной от вмешательства и агрессии со стороны России". Американский дипломат подчеркнула, что США интересует только прозападная Украина. "США поддерживают свободную Украину и связанные с "евромайданом" надежды на состоятельную Украину, которая ориентирована на Запад, имеет полный суверенитет и территориальную целостность", - cказала Квин.

Украина 21 ноября в седьмой раз отмечает День достоинства и свободы. Появление даты связано с тем, что в этот день семь лет назад - в 2013 году - в центре Киева начались массовые протесты, которые закончились гибелью людей и сменой власти в стране. Всего жертвами противостояния в столице 18-20 февраля стали более 80 человек, сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения. При этом в "убийстве мирных граждан" были обвинены спецназовцы, преступления против сотрудников правоохранительных органов фактически не расследуются. Часть силовиков была задержана.