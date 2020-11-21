Трамп после участия в виртуальном саммите "двадцатки" отправился играть в гольф

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь отправился играть в гольф в свой клуб в штате Вирджиния. Об этом сообщил в субботу пресс-пул Белого дома. В предыдущие две недели в выходные Трамп также посещал этот комплекс.

У въезда на территорию комплекса находились как сторонники, так и противники американского лидера.

Трамп ранее утром принял участие в виртуальном саммите "Группы двадцати", однако его выступление проходило в закрытом для прессы формате.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.