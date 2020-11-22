Армия обороны Израиля начала плановые учения у границ с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. В южном военном округе Израиля в воскресенье начались плановые армейские учения, в ходе которых отрабатывается готовность войск к боевым действиям в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, указав, что учебные маневры продлятся до 25 ноября.

"Сегодня начались командные учения по повышению готовности Южного округа к сценариям боевых действий в секторе Газа с участием регулярных войск и резервистов. Учения были запланированы заранее в рамках учебного плана на 2020 год и продлятся до среды", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории Израиля в субботу вечером. В армейской пресс-службе сообщили, что в ходе ответной атаки "были поражены два объекта по производству ракет, подземные структуры и учебный комплекс морских сил движения ХАМАС", которое "ответственно за все события, происходящие в секторе Газа". Военные отметили, что "продолжат решительно действовать по мере необходимости против любых попыток нанести ущерб гражданскому населению или суверенитету Израиля".

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по территории Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в крупном городе Ашкелон на юге страны. Радио Kan сообщает, что в результате разрыва ракеты ущерб был причинен зданию фабрики в ашкелонской промышленной зоне, информации о пострадавших не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали Израиль ракетному обстрелу 15 ноября. В ответ в тот же день израильские истребители, вертолеты и танки нанесли удары по нескольким военным позициям движения ХАМАС. После этого обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил радикалам в Газе "высокой ценой" за продолжение запусков ракет.