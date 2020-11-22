На Украине начался второй тур выборов мэров 11 городов и депутатов части местных советов

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Второй тур голосования на выборах депутатов сельских, поселковых советов и мэров городов в ряде регионов Украины проходит в воскресенье. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 (9:00 мск) и будут открыты до 20:00 (21:00 мск).

По данным ЦИК, повторное голосование мэров проводится в Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре (ранее Днепропетровск), Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ровно, Ужгороде, Черкассах. В первом туре выборов, которые состоялись 25 октября, никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

Кроме того, состоится повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах. Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил в субботу, что для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время второго тура местных выборов будет задействовано около 10 тысяч правоохранителей. При это он особо отметил важность соблюдения карантинных мер на участках как сотрудниками полиции, так и гражданами.