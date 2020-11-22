В ЦИК Украины заявили, что голосование на местных выборах проходит в штатном режиме

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов депутатов сельских, поселковых советов и мэров городов в ряде регионов Украины проходит штатном режиме, все избирательные участки открылись вовремя. Об этом сообщил в воскресенье отдел по взаимодействию со СМИ Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"В 11 городах Украины сегодня выбирают мэров. 1 648 избирательных участков открылись вовремя. Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, не зафиксировано. Голосование проходит в штатном режиме", - отмечает комиссия.

Согласно информации, "в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией и объявленным кабинетом министров "карантином выходного дня", члены комиссий контролируют соблюдение избирателями и другими субъектами избирательного процесса правил безопасности". Как отмечает ЦИК, на участках организованы соответствующие противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Второй тур выборов мэров проходит в 11 городах Украины: Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах. Всего в этом голосовании смогут принять участие более 2,75 млн избирателей. Кроме того, в 15 регионах также проходит второй тур выборов депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. В голосовании, которое идет на 86 избирательных участках, в общей сложности могут принять участие около 43 тыс. избирателей.