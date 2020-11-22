Трамп раскритиковал СМИ за ложную информацию о его выступлении на саммите G20

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за ложную информацию о его выступлении в первый день саммита Группы двадцати (G20). Соответствующее заявление он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Только что прибыл на виртуальный саммит G20. Вчера я тоже здесь был (рано утром), но некоторые лживые СМИ не смогли достоверно об этом рассказать, как и всегда. С моим выступлением можно ознакомиться (а они сообщили, что я не выступал)", - заявил Трамп.

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики. Трамп принял участие в виртуальном саммите утром в субботу, обсудив с лидерами G20 необходимость совместной работы для преодоления пандемии коронавируса и подтвердив важность диалога для обеспечения будущего экономического роста. В воскресенье Трамп также выступил на состоявшейся в рамках саммита сессии, посвященной вопросам сохранения экосистемы планеты.