Полиция открыла 11 уголовных дел за нарушения во время выборов на Украине

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция во время второго тура голосования на местных выборах, который состоялся в воскресенье на Украине, зарегистрировала 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, открыто 11 уголовных дел и составлено 10 административных протоколов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения об 11 уголовных производствах за фальсификацию, подделку, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, подкуп избирателей, незаконное использование избирательного бюллетеня, нарушение тайны голосования, хулиганство", - сказано в сообщении.

По данным полиции, больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области - 206, в Львовской - 46, Полтавской - 41, Ровенской - 34, Николаевской - 26, Донецкой - 15, Запорожской - 14, Закарпатской - 12, Черкасской - 11 и в Кировоградской - 2. В основном происшествия сводились к фотографированию избирательного бюллетеня или избирательной документации, незаконной агитации, подкупу избирателей, уничтожению или порче бюллетеня или другой избирательной документации, фальсификации избирательных документов, попыткам или вынесению избирательного бюллетеня.

Второй тур выборов мэров проходил в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах. Кроме того, в 15 регионах также проходил второй тур выборов депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс.