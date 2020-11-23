Азербайджан объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении Оганяна

БАКУ, 23 ноября. /ТАСС/. Военная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск бывшего министра обороны Армении (2008-2016) Сейрана Оганяна. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В отношении Оганяна Сейрана Мушеговича выдвинуты обвинения по статьям 103 ("Геноцид") и 107 ("Депортация или принуждение к переселению") УК Азербайджанской Республики. Бакинский военный суд вынес постановление о заочном аресте Оганяна на 4 месяца", - говорится в сообщении.

В военной прокуратуре отметили, что в соответствии с принятыми решениями Оганян объявлен в розыск, о чем проинформировано национальное бюро Интерпола.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.