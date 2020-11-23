МИД Франции сожалеет об отсутствии прогресса в дискуссиях по "формуле Штайнмайера"

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Париж сожалеет об отсутствии прогресса в дискуссиях Трехсторонней контактной группы по Донбассу о включении "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Об этом заявил в понедельник официальный представитель французского МИД.

Он напомнил, что "на саммите в Париже в декабре 2019 года главы государств и правительств "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина - прим. ТАСС) договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера". "12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие существующего закона, чтобы избежать правового вакуума", - отметил дипломат.

"С тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о способах имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение недель, не оставляя Украине другого права, как обновить [без изменений] существующий текст", - заявил представитель МИД.

Он подчеркнул, что "Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках "нормандского формата" с тем, чтобы стороны выполнили обязательства, взятые на саммите "нормандской четверки" в Париже, в целях достижения прогресса в установлении справедливого и долгосрочного мира на востоке Украины".

Ранее в понедельник посольство РФ на Украине выступило с заявлением, в котором обратило внимание на то, что Киев до сих пор не выполнил обязательства по имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. В документе указывается, что вместо реализации "формулы Штайнмайера" украинская сторона постоянно затягивает с принятием закона об особом статусе Донбасса.

"Формула Штайнмайера"

По итогам состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже саммита "нормандской четверки" было принято коммюнике, отдельный параграф которого посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе и механизму выполнения соответствующих пунктов минских соглашений. В частности, речь идет о необходимости законодательного закрепления на постоянной основе особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также подчеркнуто, что участники саммита считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там местных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила название "формула Штайнмайера".