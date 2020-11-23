Генсек ОДКБ призвал мировое сообщество объединить усилия в борьбе с пандемией

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно оставить политические разногласия и объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в рамках участия в диалоге генсека ООН с главами региональных организаций по теме "Последствия пандемии COVID-19 для мира и безопасности".

"ОДКБ уже решительно заявила, что мировому сообществу необходимо сосредоточиться на предметном диалоге и совместных действиях по обеспечению практических мер в борьбе с COVID-19 и ее последствиями. <...> Призываем всех участников мирового сообщества оставить в стороне политические и экономические разногласия и сотрудничать в соответствии с Уставом ООН, объединив усилия в борьбе с глобальным вызовом, который представляет собой COVID-19", - сказал он в ходе видеоконференции.

Зась подчеркнул, что начать следует с реализации выдвинутой генеральным секретарем ООН 21 марта инициативы о немедленном и глобальном прекращении огня во всех уголках мира в связи с угрозой, вызванной распространением коронавируса.

Он также отметил, что, по мнению государств ОДКБ, мировое сообщество должно сотрудничать в целях разработки и производства вакцин, предоставлять помощь наиболее пострадавшим странам и народам, а также обеспечить эффективные национальные меры защиты, которые в то же время минимизируют негативные последствия и для мировой экономики.

Генеральный секретарь ОДКБ подтвердил намерения стран организации продвигать меры, направленные на укрепление международного мира и безопасности, отводя при этом центральную координирующую роль ООН.

Интерактивный диалог высокого уровня с руководителями региональных и других международных организаций был организован генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем по видео-конференц-связи. В мероприятии приняли участие руководители ОБСЕ, Евросоюза, НАТО, СНГ, АСЕАН, ШОС, Лиги арабских государств, Африканского союза, Организации американских государств, Международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира, Содружества наций и других крупных объединений, всего более 20 организаций.