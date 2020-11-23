Зеленский подписал закон о выходе Украины из договора СНГ о монопольной политике

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики", который Верховная рада приняла 5 ноября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба офиса президента.

Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества независимых государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной радой с оговорками законом от 16 января 2003 года.

Украинские власти считают, что "договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами - членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину". "Выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам", - говорится в информации.

Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы. 6 декабря 2018 года Верховная рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. 10 декабря его подписал тогдашний президент Петр Порошенко.