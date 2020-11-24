Почти 60% американцев считают, что Трампу пора признать поражение на выборах

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Около 58% жителей США считают, что для действующего президента США Дональда Трампа пришло время признать свое поражение на состоявшихся в стране в начале ноября выборах главы государства. Это показал опрос, проведенный исследовательской службой Harvard-Harris, его результаты опубликовала в понедельник на своем сайте газета The Hill .

Почти две трети всех участников исследования уверены, что голосование было честным и победу на выборах одержал демократ Джозеф Байден. Однако этой точки зрения в основном придерживаются сторонники демократов. Среди респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, двое из трех не считают прошедшие выборы справедливыми, 70% при этом полагают, что Трамп не должен признавать поражение.

Почти 30% участников опроса также отметили, что при принятии решения о том, за кого проголосовать на выборах, они в первую очередь ориентировались на вопросы, связанные с борьбой с пандемией, 26% - на экономические аспекты, а 14% - на личности кандидатов. "Избиратели считают Байдена явным <...> победителем <...> гонки, исход которой решили плохие показатели работы Трампа [в плане борьбы с] вирусом (коронавирусом - прим. ТАСС). По этой причине он проиграл, и избиратели ожидают, что вирус станет первостепенным приоритетом администрации Байдена", - заявил The Hill глава Harvard-Harris Марк Пенн.

Опрос проводился с 17 по 19 ноября, участие в нем принимали 2 205 зарегистрированных избирателей. Из них 44% голосовали на этих выборах по почте, 29% отправились на избирательные участки досрочно, а 27% - в день голосования.