Шахтер "Беларуськалия" отказался подниматься на поверхность, присоединившись к стачке

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Шахтер ОАО "Беларуськалий" Александр Клезович в знак протеста против политики белорусских властей присоединился к стачке, после смены отказался подниматься на поверхность, но был вывезен из шахты спасателями. Об этом говорится в сообщении Telegram -канала стачечного комитета "Беларуськалия", опубликованном во вторник.

"Клезович Александр, машинист горных выемочных машин рудника 4 рудоуправления ОАО "Беларуськалий" в 1:30 (совпадает с мск) 24.11.20 отказался подыматься "на гора" и заявил о присоединении к стачке", - отмечается в сообщении.

По данным представителей стачкома, в шахту был направлен военизированный горноспасательный отряд (ВГСО). "По оперативно полученной информации, отряд ВГСО свою работу выполнил. Клезовича Александра вывезли из шахты", - говорится в сообщении стачкома.

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа, в знак протеста политики властей Белоруссии из шахты на поверхность отказывались подниматься шахтеры "Беларуськалия" Юрий Корзун, Олег Куделко и Александр Курбан. Они были принудительно доставлены на поверхность.

Ранее стачечный комитет "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы. Их действия привели к частичной остановке работы "Беларуськалия", однако с 19 августа она была возобновлена. Суд в Солигорске назначил административный арест ряду представителей стачкома предприятия.