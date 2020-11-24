КС Молдавии получил для утверждения отчет ЦИК о итогах президентских выборов

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии получил отчет Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о результатах президентских выборов, победителем которых объявлена лидер Партии действия и солидарности Майя Санду.

"В КС поступил отчет ЦИК об итогах выборов президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года, а также другие избирательные документы", - отмечается в сообщении суда. Согласно местному законодательству, ЦИК в течение трех дней с момента утверждения итогового протокола о результатах выборов должен передать отчет в КС, который имеет в своем распоряжении не более 10 дней для принятия решения о законности президентских выборов, но не ранее окончательного решения апелляционных инстанций по ходатайствам, поданным в установленном законом порядке.

По данным ЦИК, Санду заручилась поддержкой 57,75% голосов, за действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря, ранее он сообщил, что инаугурация Санду планируется на 24-25 декабря.

За президентскими выборами в Молдавии следили свыше 2,6 тыс. местных и иностранных наблюдателей, включая миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также миссию наблюдателей СНГ, которые признали их корректными.