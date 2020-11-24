Министр экономики Армении подал в отставку

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Министр экономики Армении Тигран Хачатрян написал заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Анна Оганян.

"Министр Хачатрян написал заявление об освобождении от должности", - сказала она.

Хачатрян возглавил Минэкономики в 2018 году.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планирующихся кадровых перестановках в правительстве. Своих должностей уже лишились министр обороны Давид Тоноян, глава МИД Зограб Мнацаканян, руководитель МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян и министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.