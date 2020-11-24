Апелляционная палата отклонила иски Додона, обжаловавшего прошедшие 15 ноября выборы

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила ходатайство действующего президента Игоря Додона о нарушениях, допущенных в ходе прошедших 15 ноября выборов главы государства.

"Судьи не признали обоснованными представленные в иске аргументы об организованном подвозе избирателей к открытым за рубежом участкам для голосования, а также о вмешательстве в избирательную кампанию премьера Румынии Людовика Орбана и главы Христианско-демократического союза Германии, министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр", - сообщил во вторник молдавский телеканал Publika. По молдавским законам запрещено использовать на выборах призывы иностранных граждан и лидеров других стран. Однако судьи АП пришли к выводу, что, хотя такие призывы имели место, они не были использованы победителем выборов, лидером проевропейской партии "Действия и солидарности" Майей Санду. Они также сочли необоснованной жалобу на бездействие членов ряда избиркомов, не сумевших обеспечить достаточную явку граждан в процессе голосования.

Во вторник Конституционный суд (КС) Молдавии получил отчет Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о результатах президентских выборов, победителем которых объявлена Санду. В течение 10 дней судьи должны принять решение о законности президентских выборов, но не ранее окончательного решения апелляционных инстанций по ходатайствам, поданным в установленном законом порядке.

По данным ЦИК, Санду заручилась поддержкой 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Его срок полномочий истекает 23 декабря. Ранее он сообщил, что инаугурация Санду планируется на 24-25 декабря.