Кабмин Украины регламентировал условия закрытия пунктов пропуска в Крым и Донбасс

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины в среду принял постановление об условиях закрытия пунктов пропуска на границе с Крымом и неподконтрольными Киеву районами Донбасса.

Согласно документу, основаниями для закрытия пунктов пропуска являются "наличие угрозы жизни и здоровью сотрудников или граждан, которые его пересекают, а также явлений, факторов, которые делают невозможным нормальную работу пропускного пункта". Решение о закрытии принимает начальник органа охраны государственной границы, в зоне ответственности которого находится соответствующий пункт. Срок закрытия не может превышать 72 часа. Решение о временном закрытии принимается в форме распоряжения, уведомление о нем в течение часа должно быть направлено правительству. Полномочиями по приостановке работы пропускного пункта также наделен командующий силовой операцией в Донбассе, который при наличии таких же угроз издает приказ с указанием причин и периода действия решения.

В случае закрытия контрольного пункта постановлением предусмотрена возможность пропуска граждан, если существует необходимость их возвращения на место своего проживания и регистрации в Крыму, неподконтрольной территории Донбасса или за их пределами, с целью воссоединения семьи. Среди прочих гуманитарных оснований пропуска граждан указана тяжелая болезнь, необходимость получения наследства, посещения учебных заведений. Запрет также не будет распространяться на лиц, которые имеют разрешение на проживание в другом государстве.

Отдельный пункт решения правительства посвящен продлению до 1 мая 2021 года действия упрощенного порядка выезда с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей детей в возрасте 14-16 лет. Им разрешено пересекать границу по свидетельству о рождении, если у них нет паспорта гражданина Украины.

Украинские пункты пропуска на границе с Крымом были закрыты до конца августа из-за пандемии коронавируса, в настоящее время они возобновили свою работу. На линии соприкосновения в Донбассе фактически работают только два контрольно-пропускных пункта - "Новотроицкое" и "Станица Луганская".

Референдум в Крыму и Донбассе

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

На востоке Украины, где преобладает русскоязычное население, после госпереворота в Киеве начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля 2014 года начали силовую операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В этих условиях в Донбассе состоялся референдум по вопросу самоопределения Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), и 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР.

В январе 2015 года Киев ограничил передвижение через линию разграничения в Донбассе семью транспортными коридорами и установил семь контрольно-пропускных пунктов (КПП). Позднее их число уменьшилось из-за обстрелов и пандемии.

В основе урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений от линии соприкосновения сторон в зоне конфликта, амнистию всех участников событий в Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, предоставление Донбассу особого статуса. До сих пор этот план остается нереализованным, а Киев в последнее время заявляет о необходимости пересмотра соглашений.