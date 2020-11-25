В ОБСЕ заявили об отсутствии прогресса в разработке плана Контактной группы по Донбассу

ВЕНА, 25 ноября. /ТАСС/. Рабочей группе по политическим вопросам в Контактной группе не удалось добиться прогресса в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями из-за различий во мнениях. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау.

"Из-за различий во мнениях Рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - отметила Грау.

Грау на основе данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила, что режим прекращения огня в Донбассе в целом продолжает соблюдаться. "Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела. Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня", - подчеркнула она.

Кроме того, Гуманитарная рабочая группа обсудила условия будущего функционирования контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области. "В дискуссиях также были затронуты вопросы поиска пропавших без вести, а также взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Прогресс в данном вопросе накануне наступающих новогодних и рождественских праздников мог бы стать важным гуманитарным шагом", - уверена Грау.

Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в начале октября внесли на рассмотрение Контактной группы дорожную карту, представляющую собой пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений. Киев после неоднократных попыток уклониться от работы над документом представил свой ответный План совместных шагов лишь в начале ноября.

Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанного участниками Контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.