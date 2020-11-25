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И. о. министра обороны США прибыл на Ближний Восток

Как сообщила пресс-служба Пентагона, Кристофер Миллер прежде всего встретится с дислоцированными в регионе американскими военнослужащими и командным составом

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер прибыл с необъявленным визитом на Ближний Восток.

Как сообщила в среду пресс-служба Пентагона, речь идет о "первой зарубежной поездке" Миллера в качестве и. о. руководителя американского военного ведомства.

Как отмечается в заявлении Пентагона, Миллер прежде всего встретится с дислоцированными в регионе американскими военнослужащими и командным составом. Кроме того, он проведет встречи с "лидерами принимающих [американские войска] стран", чтобы обсудить с ними "интересы в сфере безопасности" и приоритеты в виде "противодействия экстремизму и борьбы со злонамеренной деятельностью, которые угрожают суверенитету и стабильности региона". Какие именно страны посетит Миллер, насколько продолжительным будет его нынешнее турне, не уточняется.

Исполняющим обязанности министра обороны президент США Дональд Трамп назначил Миллера 9 ноября.

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