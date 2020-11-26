СМИ: Индия получила в лизинг от США беспилотники Predator

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии получили в аренду от США два многоцелевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Predator. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на военные источники.

"Американские беспилотники прибыли в Индию в начале этого месяца и уже приступили к выполнению разведывательных полетов. Они будут использованы в зоне Индийского океана, а также на линии фактического контроля в восточном Ладакхе, где сохраняется военная напряженность с Китаем", - заявили источники.

Лизинг БПЛА Predator осуществлен в рамках чрезвычайных закупок индийским министерством обороны в связи с осложнением обстановки на границе с КНР в Ладакхе. Помощь в эксплуатации беспилотников оказывают американские технические специалисты.

В ноябре ВМС Индии получили от США девятый многоцелевой противолодочный и разведывательный самолет P-8I Poseidon. Он стал первым из четырех самолетов этого типа, закупленных Индией в рамках заключенного в конце прошлого года контракта на сумму в $1,1 млрд.

Нью-Дели планирует приобрести в 2022 году еще шесть американских противолодочных самолетов и в ближайшее время приступить к переговорам об их закупке.

Совокупные оборонные закупки Индии в Соединенных Штатах на данный момент составили $17 млрд.