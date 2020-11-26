В Японии заявили, что Суга рассчитывает на скорейшие встречи с Байденом и Путиным

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга рассчитывает на скорейшее проведение личных встреч с российским лидером Владимиром Путиным и демократом Джозефом Байденом, объявившим о своей победе на выборах президента США. Как сообщило агентство Kyodo, об этом заявил в четверг после встречи с Сугой депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки, занимающийся вопросами диалога Токио и Москвы.

"Я хотел бы тщательно продумать график с целью скорейшего проведения этих встреч", - привел Судзуки слова премьера. Также он отметил, что Суга назвал следующий год важным для отношений Токио и Москвы, поскольку в октябре будет отмечаться 65-я годовщина подписания Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Судзуки активно занимается вопросами диалога с Россией. Он считался неофициальным советником бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.