Минский суд назначил победительнице "Мисс Беларусь" еще 15 суток за участие в протестах

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Минский суд назначил отбывающей административный арест победительнице конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2008" и экс-пресс-секретарю брестского футбольного клуба "Динамо" Ольге Хижинковой дополнительно 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом сообщает в четверг белорусский портал tut.by.

Как отмечает издание, суд состоялся по третьему эпизоду участия Хижинковой в акциях протеста, обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемке за 25 октября.

По словам ее адвоката, полученные в четверг 15 суток не будут суммироваться с предыдущими, отсчет начнется с 26 ноября, а выйти на свободу Хижинкова должна будет 11 декабря.

Известную топ-модель и обладательницу титула "Мисс Беларусь - 2008" Ольгу Хижинкову задержали в ходе протестной акции 8 ноября, 11 ноября суд дал ей 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП), вскоре районный суд Минска назначил ей еще 15 суток за участие в акции 11 октября.