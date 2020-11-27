Член Палаты представителей США призвала Трампа помиловать Сноудена и Ассанжа

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард (от штата Гавайи) просит американского президента Дональда Трампа помиловать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление она в четверг опубликовала в Twitter.

Габбард предложила американскому лидеру "рассмотреть возможность помиловать людей, которые ценой огромных личных жертв разоблачили обман и преступления тех, кто входит в глубокое подполье". В США глубоким подпольем называют предполагаемые теневые структуры в государственном аппарате, которые влияют на политику страны.

Законодатель также опубликовала ссылку на оставленную ею в октябре запись в Twitter с призывом снять обвинения со Сноудена и Ассанжа. "Нужно защитить смелых информаторов, разоблачающих ложь и преступления в нашем правительстве", - подчеркнула тогда она. Габбард предлагала принять соответствующий законопроект.

Трамп в среду объявил о решении помиловать своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Он в феврале 2017 года был вынужден покинуть указанный пост из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне.

Законодатель из штата Гавайи претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах, состоявшихся в ноябре. Кандидатом от партии стал Джозеф Байден. Он, согласно оценкам ведущих СМИ, победил на выборах и, как ожидается, станет новым президентом США после инаугурации, намеченной на 20 января 2021 года.

О Сноудене и Ассанже

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, срок которого позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности. В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Ассанжа содержат в британской тюрьме Белмарш. Минюст США, в частности, обвинил Ассанжа в преступлениях, связанных с крупнейшим в американской истории раскрытием секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения. Американская сторона добивается экстрадиции основателя WikiLeaks в США.