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Депутаты Тайваня устроили потасовку в парламенте

Глава местного правительства Су Чжэньчан пытался с трибуны разъяснить суть правил, регулирующих импорт американской свинины

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване устроили в пятницу потасовку в зале заседаний парламента, протестуя против импорта американской свинины с гормональной добавкой рактопамин. Как сообщает центральное информационное агентство острова, они сорвали выступление председателя правительства Су Чжэньчана, закидав его свиными потрохами.

Глава кабинета пытался с трибуны разъяснить суть правил, регулирующих импорт американской свинины и обеспечивающих контроль за ее качеством.

Импорт свинины с рактопамином (стимулятор роста) начнется с 1 января 2021 года. Соответствующее решение приняла в конце августа глава администрации острова Цай Инвэнь, несмотря на озабоченность общественности.

Ранее власти Тайваня выступали категорически против импорта мяса с химической добавкой, запрещенной во многих странах, однако изменили свою позицию в интересах сближения торгово-экономических связей с США. Вашингтон неоднократно давал понять, что вопрос с импортом мяса является барьером для их продвижения.

Опросы общественного мнения показывают, что 70% жителей Тайваня выступают против допуска на рынок американской свинины с рактопамином. Партия Гоминьдан намерена инициировать референдум, чтобы оспорить это решение. Она подчеркивает, что продовольственное нововведение было принято без консультаций, противоречит интересам защиты общественного здоровья и развития свиноводческой отрасли острова.

Власти подчеркивают, что в столовых в учебных заведениях будет использоваться только свинина тайваньского происхождения.

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