Премьер Малайзии выступил за досрочные парламентские выборы

СИНГАПУР, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин поддержал идею досрочных парламентских выборов, но признал, что нужно провести их после окончания пандемии коронавируса. Об этом он заявил в субботу на форуме Объединенной партии сынов земли Малайзии ("Берсату"), прошедшем в режиме видеоконференции.

"Если вы спросите меня, то еще вчера я был готов обратиться к верховному правителю с прошением о роспуске парламента и проведении всеобщих выборов", - сказал глава правительства. "Но мы все знаем о проблемах с COVID-19, поэтому когда пандемия завершится, тогда сможем и организовать голосование", - добавил Мухиддин, являющийся председателем партии. "Мы предоставим народу возможность выбрать то правительство, которое он хочет", - подчеркнул премьер.

По его словам, "в настоящее время Малайзия переживает третью волну коронавируса, когда суточный рост числа инфицированных достигает четырехзначной отметки". Премьер отметил, что "жизнь, свобода передвижения изменились, бизнес, доходы людей - все пострадали".

Политический кризис возник в Малайзии в начале года, когда действующий на тот момент глава правительства Махатхир Мохамад ушел в отставку, покинув также пост лидера правящего на тот момент "Альянса надежды". Он занял кресло премьера после победы на всеобщих парламентских выборах в мае 2018 года. Вместе с тем, вопреки сложившейся практике, верховный правитель самостоятельно назначил нового премьера - Мухиддина. При этом Махатхир до недавнего времени настаивал, что именно он сохраняет парламентское большинство. В сентябре новый лидер "Альянса надежды" Анвар Ибрагим потребовал проведения досрочных выборов, поскольку, по его мнению, именно его кандидатура пользуется наибольшей поддержкой в парламенте.