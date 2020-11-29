В Швейцарии пройдет референдум об ответственности бизнеса за соблюдение прав человека

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье выскажут свое отношение к народной законодательной инициативе, требующей от компаний соблюдать права человека и беречь окружающую среду не только внутри страны, но и за рубежом, если там у них есть контролируемые ими предприятия. На голосование вынесено также предложение о внесении в конституцию запрета на финансирование военно-промышленного комплекса.

В обоих случаях правительство и большинство членов парламента призвали голосовать против. По их мнению, одобрение инициативы об ответственности бизнеса за то, что происходит за пределами Швейцарии, "представляет угрозу для рабочих мест и процветания" страны. Что же касается возможного запрета на инвестиции в военное производство, то он, как считают в Берне, "ослабит швейцарскую промышленность" и "уменьшит поступления в пенсионные кассы". Против обеих законодательных инициатив выступили также швейцарские ассоциации промышленников и политики правых и центристских партий.

Вместе с тем в поддержку инициативы об ответственности зарегистрированных в Швейцарии компаний за соблюдение прав человека и экологических норм высказались левые партии, ряд профсоюзных организаций и церковные круги. Они считают, что швейцарские корпорации, извлекающие выгоду из деятельности в странах, где нарушаются права человека и международные экологические стандарты, должны отвечать "не только за свои собственные ошибки, но и также за ошибки предприятий, которые они контролируют", даже если эти предприятия являются юридически независимыми. При этом законодательная инициатива предусматривает возможность подачи исков против таких предприятий в суды на территории Швейцарии. На настоящий момент швейцарские фирмы несут ответственность только за ущерб, который они наносят сами. Инициатива предусматривает проведение компаниями регулярного анализа соблюдения их зарубежными филиалами прав человека и экологических норм.

Конституционного запрета на инвестиции в ВПК добивается антивоенная общественная организация "За Швейцарию без армии". Ее поддержали группы левого спектра, в частности, молодежное крыло Партии зеленых Швейцарии. Они считают, что компании ВПК могут поставлять свою продукцию в районы конфликтов, что несовместимо с швейцарским нейтралитетом. Предприятиями, производящими военную продукцию, а значит подпадающими под запрет для капиталовложений со стороны швейцарских банков и фондов, авторы инициативы предлагают считать все компании, у которых такая продукция составляет больше 5% их годового оборота.

Право участвовать в референдуме имеют 5,4 млн швейцарских граждан в возрасте 18 лет и старше. Многие из них уже воспользовались предусмотренной законодательством возможностью проголосовать по почте.