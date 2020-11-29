Народная партия Казахстана подала документы в ЦИК о выдвижении на выборы в парламент

НУР-СУЛТАН, 29 ноября. /ТАСС/. Народная партия Казахстана представила документы в Центризбирком республики о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента). Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Казахстана в воскресенье.

"29 ноября в Центральную избирательную комиссию Казахстана в соответствии со статьями 87 и 89 конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" были представлены документы общественного объединения Народная партия Казахстана о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Мажилиса парламента", - говорится в сообщении.

ЦИК на основании запросов в соответствующие органы проверит соответствие включенных в партийные списки кандидатов требованиям, предъявляемым к ним конституцией и законом о выборах. Согласно календарному плану по выборам депутатов Мажилиса, партии могут выдвигать свои списки с 10 по 30 ноября. Регистрация партийных списков началась 10 ноября и закончится в 18:00 (15:00 мск) 10 декабря.

12 ноября Коммунистическая народная партия Казахстана перерегистрировалась в министерстве юстиции республики, сменив название на Народную партию Казахстана (НПК). Центризбирком республики 20 ноября допустил НПК к участию в выборах в Мажилис. НПК на внеочередном съезде утвердила список из 125 кандидатов на выборах в депутаты парламента.

Очередные выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, назначены на 10 января 2021 года. 11 января пройдут выборы членов нижней палаты парламента, которых избирает Ассамблея народа Казахстана. В состав Мажилиса входят 107 депутатов, 98 из них избирают по партийным спискам прямым тайным голосованием. Оставшиеся девять парламентариев избирает ассамблея, которая занимается реализацией национальной политики в сфере межэтнических отношений. Кроме того, 10 января пройдут выборы депутатов местных представительных органов.

В настоящий момент в нижней палате парламента Казахстана представлены три партии: правящая "Нур Отан" ("Свет Отечества") , Демократическая партия Казахстана "Ак жол"("Светлый путь"), которая позиционирует себя как "конструктивная оппозиция", и Народная партия Казахстана. У "Ак жол" и НПК по семь мандатов. Девять депутатов являются беспартийными. Остальные места принадлежат "Нур Отан".