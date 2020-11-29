Деятели культуры Армении попросили Россию помочь вернуть военнопленных из Азербайджана

ЕРЕВАН, 29 ноября. /ТАСС/. Группа известных деятелей культуры Армении в воскресенье организовала шествие с площади Свободы в центре Еревана до посольства РФ, где они передали письмо российским дипломатам с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных карабахской войны, а также помочь найти тела погибших и пропавших без вести. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы просим российских дипломатов помочь и возвратить на родину плененных наших солдат. Также просим, чтобы РФ помогла найти пропавших без вести и тела наших военнослужащих", - заявил один из инициаторов шествия актер Грант Тохатян.

В Армении уже несколько дней у здания правительства идут акции протеста с требованием вернуть на родину армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.