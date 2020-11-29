Белорусские правозащитники сообщили о задержании 26 участников протестов

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Правозащитники в Белоруссии сообщили о задержании правоохранительными органами 26 человек в ходе начавшихся в стране воскресных акций протеста под названием "Марш соседей".

Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" опубликовал на своем сайте список имен задержанных. По состоянию на 14:40 мск в нем числятся 26 человек.

В ГУВД Минска пока не комментируют происходящие в столице протестные акции. "Вся официальная информация будет вечером", - отметила ТАСС официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

Согласно данным правозащитников, среди задержанных также член Экономической группы Координационного совета (КС) оппозиции Дмитрий Крук. О его задержании сообщается также в Telegram КС.

Участники воскресной акции протеста собрались в колонны в различных частях Минска, акции препятствуют силовики. Задержания прошли на улице районе улицы Матусевича, однако после разгона демонстранты вновь собрались здесь в большую группу и вышли на проезжую часть дороги. Задержания также проходят в районе метро Пушкинская, на Партизанском проспекте, задерживают в микрорайоне Уручье. Очевидцы сообщают об одном пострадавшем в районе метро Пушкинская.