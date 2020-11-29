В Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о запрете инвестиций в ВПК

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье отклонили законодательную инициативу, требовавшую ввести конституционный запрет на инвестиции в производство материалов военного назначения. Не нашло поддержки также предложение о повышении ответственности зарегистрированных в Швейцарии компаний за соблюдение прав человека и экологических норм их зарубежными филиалами, сообщила телекомпания RTS, освещающая в режиме онлайн ход подсчета голосов.

Хотя окончательные результаты подсчета голосов еще не опубликованы, они уже не могут повлиять на главный итог - обе инициативы отклонены. Согласно швейцарскому законодательству о референдумах, для их принятия требовалась поддержка "двойного большинства" - как в целом участников голосования по стране, так и избирателей в большинстве из 26 швейцарских кантонов и полукантонов. По состоянию на 16:50 по московскому времени против инициативы об "ответственном бизнесе" проголосовали жители 15 кантонов и полукантонов, а против запрета на инвестиции в ВПК - 18, то есть больше половины.

Такой результат означает победу правительства и большинства членов парламента, которые призвали голосовать в обоих случаях против. По их мнению, одобрение инициативы об ответственности бизнеса за то, что происходит за пределами Швейцарии, "представляет угрозу для рабочих мест и процветания" страны.

Что же касается конституционного запрета на инвестиции в военное производство, то такое решение, как считают власти в Берне, ослабило бы швейцарскую промышленность и уменьшило поступления в пенсионные кассы. Против обеих законодательных инициатив выступили также швейцарские ассоциации промышленников и политики правых и центристских партий.

Одобрения инициативы об ответственности зарегистрированных в Швейцарии компаний за соблюдение прав человека и экологических норм добивались левые партии, ряд профсоюзных организаций и церковные круги. По их мнению, швейцарские корпорации, извлекающие выгоду из деятельности в странах, где нарушаются права человека и международные экологические стандарты, должны отвечать "не только за свои собственные ошибки, но и также за ошибки предприятий, которые они контролируют", даже если эти предприятия являются юридически независимыми.

За конституционный запрет инвестиций в ВПК ратовала антивоенная общественная организация "За Швейцарию без армии". Ее поддержали группы левого спектра, в частност, молодежное крыло Партии зеленых Швейцарии. Они считают, что компании ВПК могут поставлять свою продукцию в районы конфликтов, что несовместимо с швейцарским нейтралитетом.