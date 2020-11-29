Вучич считает, что Сербия показала силу, отказавшись от высылки посла Черногории

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Сербия продемонстрировала силу, отказавшись от ответной высылки посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича. Об этом заявил в воскресенье журналистам президент страны Александар Вучич во время осмотра строящейся больницы в Крушеваце.

"[Отказ от высылки посла] был моей идеей, моей инициативой, я долго размышлял и попросил об этом [премьер-министра] Ану [Брнабич] и [главу МИД] Николу [Селаковича], хотя Селакович вчера вечером и поступил по правилам Венской конвенции так, как поступает суверенное государство. Однако я считаю, что жизнь и отношения между соседями и друзьями намного важнее, чем конвенции, у нас нет причины что-либо терять, но мы можем показать не свою слабость, а свою силу, отказавшись от высылки посла Черногории. Думаю, правительство после моей инициативы приняло правильное решение, мы сделали хорошую вещь для нашей страны. Не надо вести себя как два барана на бревне. Мы показываем, что хотим дружественных, добрых отношений, братских отношений", - сообщил он.

Брнабич заявила в воскресенье, что после консультаций с Вучичем не будет высылать посла Черногории, хотя в субботу Министерство иностранных дел Сербии объявило Милошевича персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Подгорицы. До этого черногорское внешнеполитическое ведомство объявило персоной нон грата сербского посла Владимира Божовича за "вмешательство во внутренние дела Черногории, поведение и заявления, не совместимые с принятыми стандартами ведения дипломатической работы". По утверждению МИД Черногории, сербский посол "назвал нелегитимный и незаконный подгорицкий парламент 1918 года "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа". Дипведомство Черногории отметило, что Божович "унизил черногорский парламент, принявший 29 ноября 2018 года резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, которым был упразднен суверенитет Черногории, ее территория присоединена к Королевству Сербия, а король Никола Негош Петрович свергнут с престола".

Великая народная скупщина сербского народа в Черногории (Подгорицкая скупщина) - собрание народных представителей Черногории, состоявшееся в Подгорице в ноябре 1918 года и принявшее решение об объединении с Сербией.