МИД Сербии объявил посла Черногории в Белграде персоной нон грата

БЕЛГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сербии объявило персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича в ответ на аналогичный шаг Подгорицы. Об этом говорится в заявлении МИД Сербии в субботу.

"В связи с провозглашением посла Республики Сербия в Черногории Владимира Божовича персоной нон грата, Министерство иностранных дел Сербии поступило взаимным образом", - говорится в заявлении сербского дипломатического ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата сербского посла в Подгорице Владимира Божовича за "вмешательство во внутренние дела Черногории, поведение и заявления, не совместимые с принятыми стандартами ведения дипломатической работы". По утверждению МИД Черногории, сербский посол "назвал нелегитимный и незаконный Подгорицкий парламент 1918 года "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа". МИД Черногории отметил, что посол Божович "унизил парламент Черногории, который 29 ноября 2018 года принял резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, которым был отменен суверенитет Черногории, а ее территория была присоединена к Королевству Сербия, а король Никола Негош Петрович свергнут с престола".

Великая народная скупщина сербского народа в Черногории (Подгорицкая скупщина) - собрание народных представителей Черногории, состоявшееся в городе Подгорице в ноябре 1918 года и принявшее решение об объединении с Сербией.