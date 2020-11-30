Южная Корея вернет деньги, выделенные ООН на гуманитарные поставки риса КНДР

СЕУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея ведет переговоры с Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН о возврате средств, направленных на реализацию проекта оказания гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель ведомства Ё Сан Ги.

Он отметил, что в июне 2019 года правительство Южной Кореи приняло решение поставить Пхеньяну через ВПП ООН 50 тыс. тонн риса, выделив $11,6 млн для покрытия расходов на транспортировку груза и контроль за его распределением. Однако КНДР тогда отказалась принимать помощь в знак протеста против совместных южнокорейско-американских военных учений.

"Предполагается, что средства вернутся до конца текущего года", - подчеркнул Ё Сан Ги.

Ранее в 2020 году КНДР игнорировала предложения Южной Кореи об оказании ей помощи. СМИ КНДР регулярно публикуют материалы, в которых акцентируют внимание на том, что страна не прибегнет к внешней помощи других государств и сама справится с трудностями, такими как пандемия и ликвидация последствий тайфунов. В то же время власти КНДР утверждают, что в стране с начала пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.