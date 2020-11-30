В Баку уточнили данные о числе погибших и раненых мирных жителей за время боев в Карабахе

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана сообщила в понедельник уточненные данные о числе погибших среди гражданского населения с азербайджанской стороны в результате эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"В результате обстрелов с армянской стороны с 27 сентября по сегодняшний день погибли 93 мирных жителя, 410 человек получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что еще пятеро мирных жителей погибли и четверо получили ранения, подорвавшись на минах.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.