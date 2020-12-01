Президент Аргентины обсудил с Байденом перспективы двусторонних отношений

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес в понедельник провел телефонный разговор с Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, стал избранным президентом США. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы южноамериканского государства.

"В начале разговора аргентинский лидер поздравил избранного президента с результатами недавних выборов и отметил, что его победа означает "хорошую возможность для улучшения связей, чтобы США вновь нашли общий язык с Латинской Америкой", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, Байден сказал, что "хочет крепких отношений" с Латинской Америкой. "Кроме того, Байден отметил, что очень важной проблемой является критическая ситуация с экономикой в Латинской Америке, и что нужно помочь континенту в восстановлении", - говорится в сообщении.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.