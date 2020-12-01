Fox: советник Трампа по борьбе с коронавирусом Скотт Атлас покинул свой пост

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотт Атлас ушел с должности специального советника президента США Дональда Трампа по борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на заявление Атласа, с которым удалось ознакомиться журналистам телеканала.

"Я заявляю об уходе в отставку с должности специального советника президента Соединенных Штатов", - указал в документе Атлас. Он выразил признательность действующему президенту США за возможность "поработать на благо американского народа", а также отметил усилия по борьбе с пандемией, которые предпринимает рабочая группа Белого дома по борьбе с коронавирусом, членом которой он также являлся.

Ранее Атлас, по данным СМИ, подвергался критике со стороны других членов рабочей группы. В частности, он вступал в конфронтацию с главным инфекционистом страны, директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, а также с координатором Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Деборой Биркс.

Атлас в своем заявлении выразил надежду на то, что администрация объявившего о своей победе на выборах президента США демократа Джозефа Байдена не сбавит оборотов в борьбе с пандемией. "Я искренне желаю новой команде всего наилучшего на их пути к тому, чтобы вывести страну из нынешнего кризиса", - подчеркнул он.

Скотт Атлас присоединился к команде советников Трампа в августе текущего года. Он придерживался подхода, который предусматривает снятие санитарных ограничений с тем, чтобы вирус мог быстро распространиться среди всего населения и у людей выработался иммунитет. Одновременно с этим он предлагал принять меры для защиты от вируса уязвимых слоев населения, в первую очередь пожилых людей. Фаучи, комментируя позицию Атласа, указывал на то, что президенту США представляют сведения, которые "вырваны из контекста или на самом деле неверны".

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 13,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 267 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.