Суд над обвиняемым в США в попытке кибератаки на Tesla россиянином перенесен на 19 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Начало разбирательства по существу дела россиянина Егора Крючкова, обвиняемого в США в сговоре с целью совершения киберпреступления в отношении компании Tesla, перенесено на 19 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в понедельник в базу окружного суда в штате Невада.

Согласно опубликованному документу, это позволит стороне защиты должным образом подготовить материальную базу к началу судебного процесса, которое ранее было намечено на 1 декабря. До начала рассмотрения дела Крючков останется под стражей.

Минюст США сообщил в августе о задержании Крючкова в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру. Он якобы пытался подкупить сотрудника некой американской компании в Неваде, чтобы загрузить в ее компьютерные системы вредоносное программное обеспечение. Глава Tesla Илон Маск позже дал понять, что речь идет об этой компании.

Крючкову может грозить до пяти лет тюремного заключения. Его также могут обязать выплатить штраф в размере $250 тыс.