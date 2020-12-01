Члены ОЗХО приняли бюджет на 2021 год, вопреки возражениям России и других государств

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Члены ОЗХО во вторник утвердили бюджет организации на 2021 год, не приняв во внимание возражения РФ и ряда других государств. Прямая трансляция голосования, прошедшего в рамках 25-й сессии Конференции государств - участников, велась на сайте организации.

В голосовании приняли участие 130 делегаций, 103 из которых поддержали документ. Представители 13 стран воздержались, еще 14 делегатов выступили против принятия бюджета, в том числе из РФ, Ирана, Китая, Кубы и Сирии.

"В свете результатов голосования проект решения по программе и бюджету организации считается принятым", - сказал председатель конференции, постпред Мексики при ОЗХО Хосе Антонио Сабалгойтия, подводя итоги голосования. Как следует из документов организации, бюджет ОЗХО на 2021 год составит €71,7 млн.

Со своей стороны постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что "Россия как ответственное государство не намеревалась осложнять деятельность ОЗХО". "Однако мы не можем смириться с тем, как в последние годы ведется работа в рамках бюджетного процесса, - подчеркнул он. - Россия, конечно же, отдает себе отчет в важности принятия программы и бюджета организации. Как и в других международных институтах, мы выступаем за приоритет принятия подобных решений на основе консенсуса. С сожалением вынуждены констатировать, что наша организация под давлением небольшой группы государств стала на путь отказа от подобной практики".

С учетом этого дипломат призвал отдельно рассмотреть вопросы, которые вызывают озабоченность у других стран. "Речь в первую очередь идет о попытках протащить в одной связке с регулярным бюджетом расходы, не имеющие отношения к выполнению конвенционных задач, в частности, навязывание государствам против их воли финансовых обязательств в связи с незаконной деятельностью атрибутивного (обвинительного - прим. ТАСС) механизма, - отметил Шульгин. - Мы выступаем за целесообразность отдельного рассмотрения таких вопросов, как финансовое положение организации, специальные фонды, специальные счета, использование кассовых остатков, за счет которого и происходит подгонка бюджета под нулевой рост членских взносов. В связи с вышеозначенным мы не стали поддерживать проект решения по программе и бюджету организации".