{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Совет стражей Конституции Ирана утвердил закон о наращивании степени обогащения урана

Теперь документ должен быть передан президенту Хасану Роухани
© AP Photo/Vahid Salemi

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом (парламентом) страны законопроект о наращивании степени обогащения урана правительством страны. Об этом сообщает в среду агентство Tasnim.

На эту тему

Отмечается, что закон теперь должен быть передан президенту Ирана Хасану Роухани для реализации. Отмечается, что проект был одобрен Советом стражей Конституции Ирана после внесенных в него исправлений.

Во вторник Меджлис Ирана проголосовал за законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

Законопроект призван обязать правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Также закон предусматривает немедленное возвращение к проекту реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки. Согласно СВПД, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

Теги
ИранРоухани, Хасан
Пандемия COVID-19
WP: Белый дом намерен провести в декабре 25 праздничных мероприятий
По данным источников издания, многие сторонники американского лидера Дональда Трампа скептически относятся к ограничениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса
Читать полностью