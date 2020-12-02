Столтенберг: разногласия Венгрии и Украины в НАТО не преодолены

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Разногласия Венгрии и Украины по сотрудничеству этой страны с НАТО не преодолены, но альянс будет продолжать работу с Киевом. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам последней в этом году видеоконференции глав МИД НАТО, на одну из сессий которых были приглашены министры государств - партнеров, включая Украину.

"Разногласия Венгрии и Украины пока сохраняются. Однако, как показала сегодняшняя встреча, мы намерены продолжать работу с Украиной, которая является ценным партнером", - заявил он. Венгрия с 2017 года блокирует министерские заседания Комиссии НАТО - Украина.